Un dernier concert de la chapelle pour la saison

Saint-Camille — La violoniste Laura Andriani et la claveciniste Geneviève Soly clôtureront la saison 2017 de Les Concerts de la chapelle le 30 septembre prochain.

Amorcé l’année dernière, le cycle des six sonates pour violon et clavecin de Jean-Sébastien Bach sera complété cette année grâce à la présence de ces deux musiciennes réputées. Elles ont développé une complicité musicale remarquable depuis que Laura Andriani occupe le poste de Concertmistress au sein de l’ensemble Les Idées Heureuses que Geneviève Soly a fondées il y a maintenant 30 ans. D’ailleurs elles ont récemment constitué le duo Deux Idées Heureuses.

Lors de ce concert, elles interpréteront les sonates nos 1, 2 et 5 de Bach. Laura jouera sur son violon, copie de son violon italien de Francesco Ruggeri de 1692, fabriqué par la luthière Belge installée à Montréal, Isabelle Wilbaux.

Rappelons que ce traditionnel Tête-à-tête avec Bach est présenté exclusivement à la chandelle et se terminera par le partage du verre de l’amitié sous la forme d’un moût de pomme du Verger du Versant Rouge.

Aussi, un forfait alliant un souper de quatre services servi à 18h au Café du Flâneur du P’tit Bonheur et un billet de concert est disponible. Il est possible de réserver soit par téléphone au (819) 877 5995, par courriel à info@lesconcertsdelachapelle ou encore directement en ligne via PAYPAL à même le site lesconcertsdelachapelle.com.