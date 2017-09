Un projet de lecture inspirant : des bénévoles-lecteurs aînés sont recherchés!

Val-Saint-François (RC) – Le comité d’Éveil à la lecture et à l’écriture (ÉLÉ) du Val-Saint-François recherche des amoureux des livres de 50 ans et plus pour devenir des bénévoles-lecteurs dans le cadre de leur projet Lire et faire lire.

Dans le but de transmettre le plaisir de la lecture aux enfants, des bénévoles aînés iront une fois par semaine pendant sept à huit semaines lire une histoire à un petit groupe d’enfants. L’activité peut avoir lieu dans les écoles ou dans un service de garde en milieu familial.

Quant aux aînés, ils pourront, entre autres, partager leur amour des livres et leurs expériences de vie. «Surtout, c’est avec ces rencontres régulières entre enfants et aînés que naîtront des liens significatifs dans nos communautés, des liens intergénérationnels essentiels et utiles», mentionne Michèle Laberge, coordonnatrice du Comité ÉLÉ.

Les projets peuvent avoir lieu dans les 18 municipalités du Val-Saint-François. Une formation préparatoire gratuite pour les bénévoles sera offerte aux lecteurs à la mi-octobre. En partenariat avec la concertation ValFamille, le comité ÉLÉ invite tous les intéressés à communiquer avec MmeLaberge, au 819 644-0133.