Une subvention de 164 700 $ pour la première exposition itinérante sur le biomimétisme

Val-Saint-François (RC) – Présent à Valcourt durant l’avant-midi du 13 septembre, le député de Shefford, Pierre Breton, a procédé à l’annonce d’une subvention de 164700$ accordée au Musée de l’ingéniosité J. Armand Bombardier pour sa prochaine exposition temporaire qui portera sur le biomimétisme.

Il s’agira de la toute première exposition itinérante produite par le Musée. Rendue possible en partie grâce à la contribution du gouvernement du Canada et de son programme d’aide aux musées du ministère du Patrimoine canadien, elle sera d’abord présentée à Valcourt, au Musée de l’ingéniosité J. Armand Bombardier, à compter d’avril 2018. Elle sera mise en circulation à travers le Canada dès le printemps2019. Cette exposition sera réalisée avec la collaboration du Musée de la nature et des sciences de Sherbrooke, du Zoo de Granby et de l’Institut de biomimétisme francophone, dont les principaux représentants étaient présents lors de l’annonce.

«Je suis très fier de voir la créativité dont fait preuve le Musée avec cette initiative, surtout que l’on mise sur des partenariats et que l’exposition fera rayonner notre région à travers tout le pays», a mentionné Pierre Breton.

Selon Carol Pauzé, directrice du Musée, le biomimétisme est une approche invitant à relever les défis technologiques d’aujourd’hui en s’inspirant de la nature, ce qui en fait un sujet passionnant. «L’exposition sera axée plus particulièrement sur les transports et s’accompagnera de programmes éducatifs. Ce projet sera l’occasion de mettre en valeur l’expertise de plusieurs entreprises et institutions de la région.»

Représentant les partenaires du projet, Marie-Claude Letarte, directrice des créations et innovations du Musée de la nature et des sciences de Sherbrooke, Patrick Paré, directeur de la conservation et recherche du Zoo de Granby ainsi que Moana Lebel, directrice fondatrice de l’Institut de biomimétisme, étaient également présents lors de l’annonce.