Un été plein d’histoires et de dessins à la bibliothèque

Windsor (RC) – Pour la période estivale, 179 enfants étaient inscrits cette année au Club de lecture TD (Toronto Dominion) de la Bibliothèque municipale Patrick-Dignan. À ce nombre, 108 jeunes ont complété des fiches d’évaluation de lecture ou réalisé des dessins. Au total, 2239 livres ont été lus par les 108 filles et garçons. De plus, les participants ont crayonné 249 dessins.

«C’est un excellent été pour le club de lecture qui a été supporté par notre principal commanditaire, nos deux librairies et Jeunesse Atout, mentionne Maryse Garant, aide-bibliothécaire qui coordonne l’activité. Nous avons aussi l’appui financier de la Ville et, de nouveau, la présence de la mairesse Sylvie Bureau et la conseillère municipale Solange Richard.»

Avec plus de 100 jeunes auxquels s’ajoutaient les parents, la rencontre annuelle a quitté l’espace de la bibliothèque pour celui de la salle du centre communautaire.

Les remises de prix et de cartes-cadeaux étaient les suivantes: premier prix, le livre À qui est le squelette et une carte-cadeau de 40$ de la Ville; deuxième prix, le livre Insecte multicolore et carte-cadeau de 20$ de la Ville; deux cartes-cadeau de 20$ chacune chez Librairie GGC offert par Jeunesse-Atout; seize cartes-cadeaux de 10$ de chez GGC; dix cartes-cadeaux de 10$ de la librairie Archambault. D’autres livres, casquettes et sacs pour protéger les livres ont été remis à plusieurs jeunes.