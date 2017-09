Lancement de la programmation automnale du Ciné-Club Valcourt

Valcourt – Le Comité culturel du Grand Valcourt est fier de présenter la première programmation automnale du Ciné-club de Valcourt. Débutant le 28 septembre prochain, la programmation propose cinq projections pour l’automne 2017. Les projections se dérouleront au Centre communautaire de Valcourt, situé au 820 rue Saint-Joseph à Valcourt.

Les projections de la programmation régulière auront lieu les jeudis 28 septembre, 19 octobre, 9 novembre et 30 novembre, à 19 h. Une projection spéciale est prévue le samedi 16 décembre et proposera un film familial pour la période de Noël. Le prix d’entrée est de 8 $ pour un adulte et de 6 $ pour les jeunes de 16 ans et moins. Des cartes fidélité seront également offertes au coût de 30 $ pour 5 films.

Déjà, les trois premiers films à l’affiche ont été dévoilés. Le 28 septembre, les cinéphiles pourront voir C’est le coeur qui meurt en dernier, un film d’Alexis Durand-Brault mettant en vedette Gabriel Sabourin et Denise Filiatrault. Par la suite, le documentaire La ferme et son état de Marc Séguin sera présenté le 19 octobre et permettra au public d’entendre les voix de jeunes agriculteurs québécois qui revendiquent une agriculture différente et responsable. Le 9 novembre, le public pourra découvrir le film Patients de Fabien Marsaud, mieux connu sous le nom de Grand Corps Malade. Patients présente les hauts et les bas de jeunes handicapés dans un centre de rééducation qui font face aux défis du quotidien avec humour et autodérision. Les titres des films qui seront projetés le 30 novembre et le 16 décembre seront dévoilés au cours de l’automne.

Le Ciné-club de Valcourt est une initiative du Comité culturel du Grand Valcourt, un organisme à but non lucratif qui vise à favoriser le développement communautaire, culturel, économique et social de la Ville de Valcourt et du Canton de Valcourt. Pour plus d’informations sur les activités du Comité culturel du Grand Valcourt, il est possible de consulter le site web culturevalcourt.com ou la page Facebook https://www.facebook.com/culturevalcourt/ ou de communiquer avec les membres par courriel : comiteculturel.valcourt@gmail.com.