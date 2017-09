Une première coquette au Symposium de Danville

Danville (SM) — Depuis maintenant 13 ans, la sculpteure Lyne Montmeny crée un coq rendant hommage à un bâtisseur de la municipalité de Danville. Cette année, c’est une femme qui a mérité cet honneur.

«L’histoire d’un pays ou d’une ville se façonne à travers le temps par la somme des petits et grands gestes des gens qui l’habitent. Ces coqs et ces coquettes se veulent donc une souvenance, un hommage à ces hommes et ces femmes d’ici», a expliqué Lyne Montmeny.

Et cette année, c’est Lucie Gaouette, propriétaire de la Binnerie du carré qui a fêté ses trente ans d’existence, qui a reçu une sculpture en tilleul d’Amérique. La coquette Lucie honore ainsi la toute première femme de la Collection Hommage aux Danvillois et aux Danvilloises.

«Véritable institution, on s’y rend bien sûr pour ses extraordinaires déjeuners, mais aussi pour y renouer avec d’anciennes connaissances et partager un fou rire avec Lucie. Fière, persévérante, besogneuse, passionnée, elle s’est aussi impliquée dans la mise en valeur et la sauvegarde du Carmel de Belle-Croix de Danville. Elle est une amie de Sœur St-Paul, une carmélite très aimée des Danvillois», a ajouté l’artiste lors du dévoilement.

Rappelons pour finir que depuis 2006, Lyne dévoile chaque année un nouveau modèle de coq ou de coquette lors du Symposium des arts de Danville.