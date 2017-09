Dernière exposition à la Galerie des Nanas de Danville

Danville (SM) - La Galerie des Nanas présente l’exposition «Corps célestes» de l’artiste Mimi Traillette, collaboratrice depuis la galerie.

Mimi Traillette, de son vrai nom Émilie Harlaux, est l’une des cofondatrices de la galerie 106U de Montréal. Membre des Villes-Laines, collectif de tricoteuses pirates de Montréal, elle a exposé au Québec, au Canada et en France. Connue pour son travail textile teinté d’humour noir, elle propose à travers cette exposition un travail empreint de sagesse et de contemplation. Ses poupées de feutre douces et attachantes feront voyager les visiteurs au royaume des corps célestes.

Et cette exposition sera la dernière présentée à La Galerie des Nanas. En effet, son cofondateur, Jean-Robert Bisaillon, a récemment annoncé la fermeture du lieu autour du 24 septembre prochain. r.

«La tâche d’effectuer le repérage de nouvelles artistes devenait trop lourde et je manquais de vision en ce sens en l’absence de Martine. Les coûts de promotion et d’exploitation représentaient un risque trop grand. La région n’a pas de politique culturelle et il n’existe aucune mesure de soutien aisément disponible pour faire la mise en valeur de lieux représentant un certain attrait touristique. Enfin, parce que je suis aussi entrepreneur à Montréal, je devais faire un choix», a expliqué le cofondateur de la Galerie Jean-Robert Bisaillon.

Finalement, à compter du 28 septembre, la galerie participera à l’importante exposition collective « Attention : état brut! » qui se tiendra à Montréal à la Chapelle historique du Bon-Pasteur dans le cadre des festivités du 375e anniversaire de Montréal. De plus amples informations suivront.