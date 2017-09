Le country à l’honneur à l’Exposition agricole du comté de Richmond

Canton Cleveland (RC) – Encore cette année, le volet musical regroupera six groupes à saveur country qui se produiront sur la scène de l’expo, du 8 au 10 septembre.

So Cool

So Cool regroupe Mario Côté et Chantal Cliche (cette dernière ayant pris la relève de Sonia Cormier) qui sont présents en région depuis plusieurs années, particulièrement à Sherbrooke et Magog. Les campings Joly-Mont et Beau-lieu, l’Amigo Pub, l’Auberge Orford et le Pub Denault sont des parcours connus des amateurs de country et de musique populaire.

Évoluant dans les bars, évènements, réceptions et festival, le duo sera le premier à démarrer le volet musical de l’expo à compter du 8 septembre, dès 17 h.

Bad Boys

L’orchestre du trio des Bad Boys sera de retour sur la scène de l’expo de Richmond. Fondé en janvier 2013, le band estrien a réalisé durant cette même année son album éponyme, Sauve-moé. Amis de longue date, le guitariste et soliste Dany Boy Grenier et le batteur Alan Drummerboy Dussault ont démarré avec l’ajout du bassiste Marc Marcus Gilbert.

La Flambée des couleurs à Magog, la Brasserie Lac Brompton, le St-Hub, le Mondial et autres endroits sont aux nombres de leur feuille de route. Avec du rock bien senti et des teintes de blues et de country, les Bad Boys seront à l’exposition le vendredi 8 septembre prochain, dès 21 h 30.

Le club country Les Perdus

Présent dans la MRC du Val-Saint-François, notamment à Windsor, les danses de ligne sous la supervision de la professeure Nicole Drapeau sera au programme le 9 septembre, de 13 h à 16 h sur la scène de l’expo.

Road Trip Country Band

Provenant de la région de Québec, le Road Trip Country est désigné bête de scène pour sa présence à de nombreux festivals. Son répertoire oscille du new country au country américain avec pour essence les Luke Bryan, Keith Urban, Garth Brooks et autres vedettes du genre. Les musiciens seront sur place à partir de 16 h.

Slightly Haggard

Apprécié lors de ses récents passages à Ayer’s Cliff dans le cadre du rodéo et de l’exposition agricole, l’orchestre Slightly Haggard privilégie le répertoire de Merle Haggard qui a été parmi les grandes vedettes du country américain. Né en 1937, il est décédé en 2016. Les musiciens seront sur scène durant la soirée 9 septembre, 21 h.

Country Heat Live

En lien avec l’Association des Townshippers des Cantons-de-l’Est, l’instructeur certifié Randy Wheeler était présent à l’expo Ayer’s Cliff. Il sera bientôt à Canton de Cleveland lors de l’expo annuelle pour son Country Heat Live qui regroupera la danse de ligne et le workout. L’activité se déroulera le 10 septembre, de 11 h à 13 h.