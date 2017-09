Le blues s’invite à Tingwick

Tingwick (SM) - Programmation de qualité, salle transformée et ambiance digne des grands théâtres promettent un autre succès pour la troisième édition de Tingwick en blues.

La soirée débutera avec la formation The Soul Sisters, composée de quatre filles passionnées de musique soul/blues. Proposant un répertoire de succès des années 60-70 et plus récents, The Soul Sisters interprétera leurs adaptations de Hendrix, Joplin, BB King, Clapton, Ike et Tina Turner, Tedeschi et bien d’autres!

Armé d’un charisme et d’une impressionnante puissance vocale, Brian Tyler and the bluestorm poursuivra la soirée. Rappelons que la formation a vendu pas moins de 400 000 billets pour ses spectacles en 2013, qu’elle a été sélectionnée 7 fois pour le Lys Blues et a remporté 5 trophées l’année suivante, sans compter les prestations télé à En direct de l’Univers ainsi qu’à Belle & Bum, au spectacle Skate Mania et au Centre Bell.

L’évènement se tiendra à la salle de Tingwick le samedi 21 octobre prochain. Les portes ouvriront à 19h30 et les spectacles débuteront à 20h30. Des billets seront disponibles dans les prochaines semaines au coût de 20$ en prévente.