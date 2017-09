Un groupe d’ici au prochain Sherbrooklyn

MRC des Sources (SM) — Last Night Puzzle, groupe auteur-compositeur-interprète, qui fait sa place sur les petites scènes du Québec depuis 2010, fait partie des huit finalistes de la septième édition du Sherbrooklyn107,7 Fm Estrie qui se déroulera au théâtre Granada du 14 au 16 septembre.

En sachant se démarquer parmi plus d’une vingtaine de groupes de l’Estrie, les membres de Last Night Puzzle sont admissibles au grand prix d’une valeur de 12000$, en plus de nombreux autres prix.

Composé de Francis Blais (Voix/guitare), Étienne Dionne (Guitare), Pascal Brien (Basse) et Zakary Brien (Batterie), la formation a le vent dans les voiles et espère bien saisir toutes ces opportunités.

La musique, même si elle est arrivée très tôt dans leur vie, s’est vraiment imposée à leur adolescence. Ils se perfectionnent en suivant des cours privés ou en copiant leurs idoles. Tous ont en commun d’avoir la même influence musicale, soit par le punk rock Californien, comme Blink182, Green day, Alkaline Trio.

«Le groupe est formé depuis un bout, mais des membres fondateurs de Last Night Puzzle, il ne reste que moi et Keven Boutin qui écrit toujours les paroles de nos chansons. Les membres actuels composent le groupe depuis quelques années déjà et cette stabilité, c’est ce qui fait toute la différence pour espérer faire sa place», explique Francis Blais.

Avec un premier album lancé en 2014, ils ont dans la dernière année vu leur nom s’afficher en première partie d’Exterio, Subb, Mute en plus de jouer avec un grand nombre de formations locales. Le 17 août ils étaient au Festival des gourmands d’Asbestos. Le 10 septembre, ils feront la première partie du groupe Guttermouth, un groupe bien connu sur la scène punk rock américaine.

Puis ce sera ensuite leur participation à Sherbrooklyn107,7 Fm Estrie.

Parallèlement, la formation prend aussi beaucoup de temps pour poser sa candidature pour différents festivals. Ils aimeraient faire une tournée de festival l’été prochain. Ils ont dernièrement enregistré avec Érik Ménard, chez Replix Studio, une chanson qui sera bientôt disponible en ligne.

Pour écouter leur musique et suivre les prochaines dates de spectacles, il est possible de les suivre sur Internet via Bandcamp et la page du groupe sur Facebook! Des billets pour le Sherbrooklyn sont disponibles auprès des membres du band ou au Granada.