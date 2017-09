L’horloge sera à l’heure pour le Symposium

Danville (SM) — Sylvio Boisvert, barbier à la retraite ayant eu pignon sur rue au Carré à Danville, est l’homme derrière la réparation de l’horloge de l’ancienne banque située au Carré à Danville.

Après des années d’entretien et de mise à l’heure régulière, M.Boisvert a cédé sa place lorsqu’il a pris sa retraite. Mais depuis quelques temps, même si elle sonnait, l’horloge n’était plus à l’heure. L’horloge appartenant à la ville, M.Boisvert a demandé à ce que celle-ci soit de nouveau mise à l’heure, mais sans succès. Il a repris le dossier et, en compagnie de deux autres personnes qui préfèrent demeurer anonymes, ils ont payé le coût des réparations s’élevant à 120$.

Parallèlement, le maire de Danville, Michel Plourde a indiqué qu’un comité, sous la responsabilité d’un conseiller municipal, s’occupait de faire une demande de classement au patrimoine. «Nous aimerions enlever l’ancien système rendu désuet et demandant des coûts d’entretien inutiles pour le remplacer par un nouveau système, tel que conseillé par les joailliers consultés. Nous pourrions exposer cet ancien système, faisant partie du patrimoine de Danville», a-t-il précisé, laissant sous-entendre que M.Boisvert pourrait être remboursé pour les frais encourus