Jean Dallaire et Michelle Lévesque présentent leurs récits ce mercredi

Windsor (RC) – Un couple de l’arrondissement de Brompton à Sherbrooke, Jean Dallaire et Michelle Lévesque, procéderont chacun ce mercredi 30 août au lancement de leurs ouvrages au pavillon de La Poudrière à Windsor, de 7h à 10h

Natif de Québec et détenteur d’un MBA, M.Dallaire présente son récit intitulé MBA, vision d’un leader créateur de valeurs $, qui relate son cheminement universitaire et sa formation en affaires duquel il s’est forgé une réputation appréciable à travers diverses réussites et mandats dont, entre autres, ceux de Bombardier Produits récréatifs à Valcourt et l’ancienne entreprise Fenêtres Robert à Saint-François-Xavier-de-Brompton.

Quant à Michelle Lévesque, native de Rimouski, elle présentera son deuxième roman-vérité, La Barque, également aux Éditions Véritas Québec, qui raconte l’histoire d’un jeune Beauceron assoiffé d’amour et de réussite qui menace l’équilibre de son couple. MmeLévesque a aussi un roman biographique, Rose-Aimée et Florent, qui est paru en 2015 à MFR Éditeur.

Léger goûter et service de bar seront disponibles.