Le Grand marché à la Meunerie de Saint-Adrien

Saint-Adrien (SM) - La Meunerie de Saint-Adrien tenait récemment un Grand marché dans le but d’amasser des fonds afin de maintenir leur programmation et leurs activités annuelles.

Puisque l’achat local fait partie des priorités de l’organisme, il était tout naturel que le Grand marché se greffe au Petit Marché qui se tient tous les samedis sur la place de l’Église. Pour l’occasion, une dizaine de producteurs et artisans locaux étaient réunis.

«Tous les artisans ont fait leur propre profit lors de l’événement. Nous leur demandions une contribution de 20 $ de produits afin de concevoir des paniers que nous avons fait tirer. L’argent amassé, soit environ 1 500$, provient des ventes du BBQ et du bar et le pot de contribution volontaire» explique Geneviève Chenel, présidente du CA de l’organisme à but non lucratif. Tout au long de l’été, la Meunerie a également offert des BBQ musicaux un samedi sur deux.

«Nous offrons un service et pour nous, il est nécessaire que les gens nous encouragent s’ils veulent que ce service continue», ajoute la présidente.

La programmation automnale est d’ores et déjà disponible. On y retrouve le traditionnel Talent show, le show surprise, qui sera cette année festif (aucune place assise), sans oublier la soirée d’Halloween, la soirée des membres et d’autres activités.

Rappelons que la mission principale de l’organisme est de promouvoir la culture en région et d’offrir des activités et un lieu communautaires à la population locale. Année après année, la Meunerie présente des spectacles d’artistes variés tout en offrant la location des lieux, que ce soit uniquement la salle, ou la salle et le dortoir.

Pour plus d’informations, consulter le tout nouveau site Internet de l’organisme (lameunerie.org), gracieusement refait par une des membres du CA, et pourquoi ne pas en profiter pour s’inscrire à l’infolettre qui donne la chance de remporter une paire de billets de spectacle.