Vernissage de l’exposition Ruralité de Ravir au Centre d’art

Richmond (RC) – Le mercredi 30 août, en formule 5 à 7, le Centre d’art de Richmond ouvrira ses portes au regroupement Ravir qui présentera son exposition Ruralité. Lors du vernissage, les visiteurs pourront explorer plusieurs salles où installations regroupant sculptures, peintures, batiks, photographies qui sauront surprendre et émerveiller les amateurs. Quelques courtes prestations de théâtre et de musique imprégneront les spectateurs de saveurs envoûtantes ou troublantes. Notez que du 1er au 4 septembre, le public pourra également profiter de l’exposition durant les heures d’ouverture.

Ravir, le regroupement des artistes vivant en ruralité, travaille depuis quelques années à dynamiser l’expérience de vie en milieu rural et à faire connaître les artistes et l’art de la région. Son objectif, par cette activité, est de faire prendre conscience aux spectateurs de l’importance de l’art et la culture loin des centres urbains et de mettre en relief la vision, la définition que chaque artiste a de la «Ruralité» selon sa discipline, son vécu, ses enjeux, ses défis, qu’elle soit positive ou négative.

«Certains ont baigné depuis toujours dans ce milieu et ils en apprécient les paysages, les saisons, la tranquillité et l’éloignement tandis que d’autres, venant des villes, ont choisi et appris à composer avec les contraintes physiques de la nature et les contraintes sociales de l’éloignement. Suivant les situations et leurs humeurs, ils assument ou subissent les réalités de la vie à la campagne», témoigne la coordonnatrice de Ravir, Erika Eggena.

Le vernissage permettra de présenter les artistes de l’exposition. Un bar et des bouchées agrémenteront le 5 à 7. Suite au 30 août, les heures d’ouverture au Centre d’art de Richmond regrouperont quatre autres dates suivantes: le 1er septembre, de 15h à 18h, et les 2, 3 et 4 septembre, de 10h à 15h.