Windsor (RC) – Les Services récréatifs de la Ville de Windsor, en collaboration avec la Bibliothèque Patick-Dignan, invitent la population à participer à la 5e édition du concours de dessin dans le cadre des Journées de la culture 2017.

Ces journées sont orchestrées par Culture pour tous, un organisme à but non lucratif, dont la mission, est de contribuer à faire reconnaître les arts et la culture comme dimensions essentielles du développement individuel et collectif, tout en favorisant la participation des citoyens à la vie culturelle.

Cette année encore, les Services récréatifs invitent la population à laisser aller leurs créativités dans le cadre d’un concours de dessins qui comportera 4 catégories : Jeunesse (5-7 ans), la Mini-Ado (8-12 ans), Adolescent (13-17 ans) et Adulte (18 ans et plus). Les gagnants recevront chacun un chèque-cadeau de la Librairie Renaud-Bray et verront leurs œuvres exposées à la bibliothèque municipale.

Procédure

La procédure pour participer cette année est la suivante :

1. Vous devez vous procurer un formulaire d’inscription à la bibliothèque ainsi que les feuilles 12X18 pour réaliser votre dessin dès maintenant.

2. Trouver un pseudonyme et l’inscrire sur votre fiche d’inscription et votre dessin (aucun nom ne doit être inscrit sur le dessin, on vous demande d’y inscrire votre pseudonyme seulement.).

3. Remplir le formulaire d’inscription du concours.

4. Réalisez votre dessin de format 12X18 selon le thème de la campagne des Journées de la culture 2017 : La culture dans la mémoire longtemps.

5. Retourner votre dessin et votre fiche d’inscription à la bibliothèque avant le 26 septembre, 20 h.

6. Idéalement, les participants doivent être présents au dévoilement des gagnants qui aura lieu le 30 septembre, à 14 h, au Parc du

Centenaire de Windsor situé entre la Caisse Desjardins et la Pharmacie Familiprix. En cas de pluie, l’activité aura lieu au centre communautaire.

Prenez note qu’un jury sera formé pour évaluer les dessins selon les critères suivants : le respect du thème ; la créativité et l’originalité du dessin ; la qualité artistique de l’œuvre ; le travail et la réflexion nécessaire pour la réalisation de l’œuvre. Pour plus d’information, communiquez avec Danika M. Saint-Pierre, technicienne en

loisirs à la Ville de Windsor au 819 845-7888, poste 221.