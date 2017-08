Centre de l’ardoise : Dernière lecture-théâtre de la saison et autres attraits intéressants

Richmond – L’été passe à une vitesse folle et le Centre d’interprétation de l’ardoise terminera sa saison régulière le 4 septembre. Toutefois, les autocars continueront à s’y rendre jusqu’au début de décembre et les petits groupes pourront aussi le visiter sur rendez-vous.

Mais d’ici là, le Centre continue à offrir plein d’activités intéressantes, tels les circuits en minibus et en kayak qui enchantent les visiteurs.

Les circuits les plus demandés sont celui sur l’histoire et le patrimoine de Richmond et celui menant à Kingsbury et à la carrière Ardoise-Kingsbury.

Photographies et lecture-théâtre

L’exposition Claire-Obscure du photographe Laurent Frey plaît énormément. Selon les uns ou les autres, les adjectifs fusent: touchant, fort, intime, doux… Une réelle exploration esthétique.

Les lectures-théâtres du Centre sont une grande découverte cet été. Les gens ont été nombreux à signaler l’authentique expérience culturelle qui naît de la proximité des spectateurs et des comédiens. Ces derniers se livrent avec toute leur sensibilité et leur talent, sans le support des décors, des costumes et des éclairages, créant ainsi le climat nécessaire à l’écoute d’une œuvre d’auteur.

La dernière lecture-théâtre se tiendra le samedi 26 août, à 19h30. Sera présentée la pièce «L’heure mauve» du québécois Jean Daigle. Le scénario pourrait sembler simple. À Montréal, en 1890, dans le vivoir d’une maison victorienne cossue, Édouard, trente ans, gendre d’Angeline, 50 ans, reviennent d’une soirée d’opéra. Le temps est suspendu, le dialogue est, lui, plein de sous-entendus… Profiteront-ils de ce moment privilégié? «L’heure mauve» est une comédie de mœurs teintée d’une grande intelligence et d’une étonnante humanité. Elle sera de nouveau mise en lecture par Matieu Gaumond. On retrouvera Joanne Simard dans le rôle d’Angeline et Édouard sera joué par Hubert Bolduc. Après la représentation, les spectateurs pourront échanger avec les artistes. L’entrée est de 15$.