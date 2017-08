Les Quatre saisons de Vivaldi à l’église de St-Georges

Asbestos (SM) — Se promener dans les villes de la province pour faire découvrir de grands compositeurs classiques, le tout à la lueur des chandelles, comme à l’époque... Voilà ce que proposent les Concerts à la chandelle et l’Ensemble «Ambitus» lors d’un grand concert à Saint-Georges-de-Windsor.

Les Quatre saisons de Vivaldi, œuvre composée en 1725, seront présentées à la chandelle, au cœur de l’église, samedi le 19 août à 20 h, dans un décor composé d’images du compositeur, et une mise en scène permettant de recréer l’ambiance que l’on retrouvait dans les concerts à cette époque.

«Ce concept unique dans cette église uniquement illuminée de chandelles, un décor féerique, des histoires touchantes, des musiciens exceptionnels et une musique éblouissante. Voilà ce à quoi est convié l’auditeur de ce concert!» invites Michel Corbeil, organisateur.

En plus des pièces de Vivaldi, l’Ensemble «Ambitus» offrira les plus belles mélodies cinématographiques (Love Story, Le Parrain, Titanic, Mon Fantôme d’amour, La liste de Schindler, Il était une fois dans l’ouest, Mission, Roméo et Juliette, etc.), La petite musique de nuit de Mozart (1er Mouv.), L’automne de Glazounov et Un homme et son péché, le Czardas de Monti, l’ouverture Guillaume Tell de Rossini et quatre des plus belles chansons d’Édith Piaf! Chacune de ces œuvres sera présentée de façon particulière, par le biais d’anecdotes se rapportant à leur création.

«Nous offrons ces concerts depuis 2001. C’est la première fois que nous venons dans la région. D’autres compositeurs sont également présentés lors d’autres concerts, mais celui-ci demeure le plus populaire. Un concert à la chandelle est propice à une plus grande écoute, ce n’est pas un concert froid, il se passe réellement quelque chose!», conclut M.Corbeil.

Pour plus d’informations, composez le (514) 774-9148 ou visitez le site :

www.concertchandelle.com