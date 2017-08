Une 30e année pour le P’tit Bonheur de Saint-Camille

Saint-Camille - L’équipe du P’tit Bonheur de Saint-Camille travaille à l’organisation d’une journée de festivités pour souligner le coup d’envoi de sa 30e année d’existence. L’événement se tiendra le samedi 26 août prochain, dès 13h, au cœur du village.

«Nous avons préparé une série d’activités amusantes pour des équipes formées de personnes de la région. Intitulée Les Douze travaux de Félix, en l’honneur de notre poète national Félix Leclerc, l’idée est de prendre un peu le concept de Fort Boyard, de permettre à des équipes de quatre personnes de participer à des épreuves particulièrement déjantées et à d’autres d’avoir tout autant de plaisir à les regarder!», a précisé Philippe Pagé, président du P’tit Bonheur.

Un service de bar sera sur place et des activités pour les enfants auront aussi lieu durant toute l’après-midi. La population de toute la région est invitée.

«En soirée, des tables seront aménagées sur les terrains du P’tit Bonheur et notre légendaire pizza du terroir sera servie au prix d’il y a 30 ans. Nous ferons aussi un hommage aux visionnaires qui, il y a trente ans, ont eu l’audace et le courage de fonder notre institution», a ajouté Benoit Bourassa, directeur général de l’organisme. La soirée se terminera par un spectacle en plein air, de la musique et un feu de camp.

Les personnes qui souhaitent inscrire leur équipe de 4 pour participer aux Douze travaux de Félix ont jusqu’au 18 août pour se faire par courriel au info@ptitbonheur.org. L’inscription est gratuite et des prix seront remis aux équipes gagnantes. Il doit y avoir au minimum une fille par équipe.