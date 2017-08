Exposition de femmes à la Société d’histoire : Alleda Johnston

Canton de Melbourne (RC) – La Société d’histoire du comté de Richmond présente depuis le 28 juin dernier une exposition fascinante sur l’histoire des femmes de chez nous. Jusqu’au 16 août prochain, elle met en lumière les femmes qui ont fait une différence dans la collectivité et auprès de la population locale, ainsi que les femmes qui ont eu un impact sur des personnes qui ont mis en avant de nouvelles idées ou qui ont créé des souvenirs qui durent toute une vie.

Chacun des articles de la Société d’histoire met en vedette une de ces dames, dont celle qui a été présente au sein de la communauté de Richmond et de la région.

Alleda Johnston

La fille d’Ida McMannis et Forest Johnston, Alleda Johnston, est née à Durham-Sud où elle a fait ses études primaires à l’école de campagne. Elle a épousé Ross Nixon et dès lors le couple a habité une ferme de Kirkdale où ils eurent huit enfants. L’exploitation agricole regroupait plusieurs animaux, notamment des poules pondeuses. Alleda avait une vaste clientèle et avec l’aide de ses enfants, elle ramassait, lavait, classait et livrait les œufs.

En 1975, Ross et Alleda ont déménagé à Richmond où ils ont travaillé à la Résidence Wales. Alleda était artiste dans l’âme et elle a créé plusieurs merveilleuses décorations de Noël. Elle possédait aussi un talent d’écrivaine et elle a composé de nombreux sketches pour le Fifty Plus Club et d’autres organismes. Alleda adorait aussi cuisiner, jouer de la musique et décorer. De plus, elle a écrit plusieurs poèmes pour des occasions spéciales telles des retraites et anniversaires. Elle était toujours prête à donner un coup de main au bazar paroissial, à l’Institut des dames et au Fifty Plus Club pour ne nommer que ceux-là.

Alleda Johnston a touché plusieurs personnes par ses talents, son humour, sa générosité et sa capacité à voir la bonté dans toute chose. Décidément, elle fait partie de « ces femmes du passé qui ont fait une différence. »

Pour renseignements et réservation, communiquez au 819 826-1332.