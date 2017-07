Deux nouvelles activités ce 29 juillet au centre d’interprétation de l’ardoise

Richmond - Les visiteurs sont conviés à deux nouvelles activités samedi prochain le 29 juillet. Tout d’abord, à 18h, se tiendra le vernissage de la 2e exposition temporaire de l’été. Sous le titre Claire-Obscure, Laurent Frey de Racine, largement impliqué dans la vie sociale et communautaire du Val-Saint-François, nous présente le fruit d’un long parcours d’observation et de méditation sur la rencontre de la lumière et de l’ombre. Voici ce qu’il écrivait récemment à ce sujet: «Le passage de la lumière à l’ombre et vice-versa est la quête de 20 ans de photographie inspirée des maîtres européens du clair-obscur. On y découvre la constance et l’exigence d’un regard sur cette ligne où la lumière et l’ombre se rencontrent et créent des mondes. Cette exposition est le fruit de séances complices en pleine nature avec la comédienne et conteuse Claire Jean afin de capter cette ligne furtive au gré de ce que la nature et l’inspiration proposent.» L’entrée est gratuite au vernissage et l’expo sera en salle jusqu’au 4 septembre.

Le même jour, mais à 19h30, les lectures-théâtres de l’ardoisier présentent la pièce Célimène et le Cardinal de Jacques Rampal. L’auteur a imaginé la suite du « Misanthrope » de Molière. Il met en scène Célimène et Alceste, les deux principaux personnages de cette pièce, vingt ans après leur séparation… Le premier est devenu un cardinal puissant, voire dangereux, et la seconde, bien richement mariée, est heureuse avec ses quatre enfants. Une pièce légère mais pourtant sérieuse, qui frise délicieusement la caricature… Mise en lecture par Matieu Gaumond avec les comédiens Joanne Rivard et Joël Fillion. Rappelons qu’une lecture-théâtre est la représentation d’une pièce où les comédiens, sans le soutien des décors, des costumes et des éclairages, interprètent le texte d’un dramaturge avec toute leur sensibilité et leur talent. Ils créent ainsi le climat nécessaire à l’écoute d’une œuvre d’auteurs soit classiques, soit contemporains. Entrée 15$.