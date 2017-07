Lectures-théâtre au Centre d’interprétation de l’ardoise de Richmond

Richmond (RC) – Dans la foulée des activités du concept Richmond, unique ville du patrimoine ardoisier, le Centre d’interprétation de l’ardoise tenait le 8 juillet dernier sa soirée-bénéfice regroupant un cocktail dînatoire et la présentation de la lecture-théâtre de l’œuvre de Yasmina Reza, L’Homme du hasard, mise en lecture par Mathieu Gaumond et les comédiens Joanne Simard et Joël.

Le président Pierre Bail et sa collègue à la direction, Lorraine Denis, ont apprécié la participation des invités, partenaires et convives qui ont contribué pour l’occasion à soutenir financièrement l’organisme.

Deux autres auteurs au programme de l’été

Suite à la pièce de Yasmina Reza, Mathieu Gaumond et ses deux collègues présenteront deux autres pièces, l’une de Jacques Rampal, auteur de Célimène et le Cardinal, qui sera présenté au Centre d’interprétation le samedi 29 juillet, dès 19 h 30, et l’autre de Jean Daigle, auteur de L’Heure mauve, qui aura lieu au même endroit le samedi 26 août, également à 19 h 30.

Rampal

Jacques Rampal est un auteur de pièces de théâtre et de bandes dessinées, né en 1944 à Constantine en Algérie. Dessinateur, scénariste et journaliste, sa première pièce, Célimène et la Cardinal, est écrite en 1992. Elle est sept fois nommée aux Molière et deux fois récompensées. Rampal porte la comédie en vers à des sommets d’humour et de virtuosité. Il est mort à Paris à 71 ans.

Daigle

Après avoir choisi des cours au Conservatoire d’art dramatique, Jean Daigle joue dans de nombreuses productions à la scène, la télévision et la radio. Il écrit également plusieurs œuvres pour celle-ci. En 1968, il débute dans la peinture. Depuis, sa carrière d’animateur, d’auteur, de peintre et d’illustrateur puise à tous ces médiums.

L’Heure mauve se déroule à Montréal, en 1890, dans le vivoir d’une maison victorienne cossue. Édouard, âgé de trente ans et gendre d’Angeline qui a cinquante ans, revient d’une soirée d’opéra.

Pour information ou réservation, communiquez avec Lorraine Denis au 819 826-3313, ou consultez le www.centreardoise/.