Kiosque mobile et réédition de l’historique de la Poudrière

Windsor (RC) – Afin de souligner les divers événements et activités inscrits à la saison touristique du Val-Saint-François, Rémy Domingue et Estella Normandeau parcours le territoire de la Municipalité régionale de comté (MRC) à l’aide du kiosque mobile qui leur permet de rejoindre et rencontrer la population d’ici et d’ailleurs.

Les deux jeunes ambassadeurs étaient d’ailleurs de retour le 13 juillet à l’occasion du jeudi des 5 à 7 au Parc historique de la Poudrière. « Cela nous permet d’offrir aux gens de l’information touristique qu’ils peuvent découvrir plus facilement aux quatre coins du Val-Saint-François, par exemple les volets de « Richmond, unique ville du patrimoine ardoisier. C’est aussi agréable pour nous d’être en contact la population », estiment Estella et Rémy.

1993-2017

Ce récent jeudi a aussi été l’occasion pour le directeur de la Poudrière, Luc Cloutier, de présenter la réédition du document « Histoire de la Poudrière de Windsor » dont la version initiale datait de 1993. « C’est le même ouvrage que le premier, à part une nouvelle couverture, quelques petites précisions et corrections ainsi qu’une fluidité qui agrémente le texte », précise M. Cloutier, qui est heureux d’avoir en main une seconde édition.