Un premier spectacle au P’tit Bonheur de Saint-Camille

Saint-Camille (SM) - Un père et sa fille présentent leur spectacle pour la toute première fois en sol québécois.

Le P’tit Bonheur de Saint-Camille accueillera le jeudi 13 juillet dès 20 h Yves Uzureau et sa fille, Sarah de Martynoff. Accompagnés par Pierre Debiesme, ils revisitent les classiques de ce poète auteur-compositeur-interprète français mort en 1981.

Yves Uzureau, comédien, auteur, compositeur, interprète, propose un hommage dans lequel blues, jazz, country, rock, samba, etc. fraternisent magistralement. Considérant l’œuvre de Brassens comme un magnifique album à colorier, il aime surprendre son public. En France, il est considéré comme l’un des meilleurs interprètes de Brassens.

Sur scène, Sarah de Martynoff est accompagnée par Pierre Debiesme. Avec une grande présence et une voix maîtrisée, elle présente un répertoire très personnel qui mobilise instantanément l’attention. Et son humour et un flegme un rien british ne peut laisser personne indifférent