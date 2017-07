Portrait de Bessie Jane Banfill (1899-1975)

Canton de Melbourne (RC) – La Société d’histoire du comté de Richmond située à Canton de Melbourne présente une exposition met en lumière les femmes qui ont fait une différence dans la collectivité et auprès de la population locale et régionale. Afin de mettre en valeur ces femmes ont eu un impact dans leur milieu, la Société d’histoire offre périodiquement un portrait de ces dames, dont celui de Mme Bessie Jane Banfill.

Née à la ferme de ses parents, Enos Banfill et Sarah Healy, près de Richmond, Bessie Jane Banfill a débuté ses premières années d’études pour ensuite compléter une formation en secrétariat qui lui a permis de travailler au bureau de la mine Asbestos à Broughton Sud, près de Thetford-Mines. C’est à cet endroit qu’elle a gagné suffisamment d’argent pour s’offrir une formation en soins infirmiers à l’Hôpital de Sherbrooke où elle a obtenu son diplôme en 1923. Mme Banfill a exercé sa profession à Mutton Bay, sur la côte du Labrador, puis elle a suivi une formation comme missionnaire à Toronto. Elle a ensuite travaillé aux Îles-de-la-Madeleine, mis sur pied un hôpital à Smeaton dans la province de Saskatchewan, travaillé dans une école résidentielle puis retournée au Labrador.

Blessée au dos après être tombée d’un traîneau à chien, Bessie J. Banfill doit exercer sa profession à mi-temps. Cependant, elle se tourne vers l’écriture de livres sur sa vie comme infirmière et missionnaire : Labrador Nurse, Nurse of the Islands, With the Indians in the Pacific et Pioneer Nurse. En 1935, elle reçoit une médaille du roi Georges V pour souligner ses efforts. Dévouée à sa profession, elle a laissé son corps à l’école de médecine de l’université Queens.

Pour en apprendre davantage sur ces femmes qui ont fait d’importantes contributions, visitez le musée de la Société d’histoire du comté de Richmond du 28 juin au 6 août, du mercredi au dimanche, de 13 h à 17 h. Pour de plus renseignements, pour faire une réservation de groupe ou une visite en autobus, communiquez au 819 826-1332.