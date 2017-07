Six spectacles dévoilés et une fin de saison couronnée de succès

Richmond (RC) – Au nombre des spectacles qui seront présentés au cours de l’année 2017-2018, la direction du Centre d’art de Richmond a choisi d’offrir six spectacles pour la programmation estivale du Centre d’art de Richmond avec les 5 à 7 du Réfectoire. Le premier de la série a été celui de Patrick Gélinas, le 9 vendredi dernier.

« Cette formule mensuelle fut appréciée et a suscité beaucoup de réactions. Plus d’une soixantaine de personnes se sont entassées pour danser et chanter. Lors de première soirée, plusieurs collaborations spontanées entre amis ont eu lieu sur scène avec le chansonnier. Une belle soirée dynamique autant pour les participants que pour l’équipe », considère la directrice du Centre d’art, Vickie Lasonde.

Le prochain spectacle aura lieu le 7 juillet avec Veronica Winter, native de Saint-Claude, qui s’est fait remarquer particulièrement durant 2016. Elle avait d’ailleurs été sous le chapiteau du Festival du papier de Windsor.

Il y a quelques semaines, le Centre d’art a décidé de dévoiler six de ses spectacles pour la saison 2017-2018. La programmation complète sera dévoilée en septembre prochain, mais l’équipe en place voulait donner un aperçu de leur travail acharné », d’ajouter Mme Lasonde.

Les dates dévoilées regroupent Matt Holubowski (samedi 7 octobre, 20 h), Simon Leblanc (vendredi 3 novembre, 20h), Bon Jovi Xpérience (samedi 11 novembre, 20h), Bruno Pelletier (samedi 25 novembre, 20 h) ; Caroline Savoie (samedi 14 avril, 20 h) et Alexandre Poulin (samedi 28 avril, 20 h). Les billets sont disponibles en ligne sur la billetterie électronique Lepointdevente.com et via le site web. Il est également possible de réserver une place au 819 826-2488.

Moments tumultueux et efforts concertés

En cette fin de saison, l’équipe du Centre d’art est heureuse de ses résultats, d’autant que l’année 2016-2017 n’a pas été de tout repos, particulièrement durant la fin de l’été et l’automne « À ce jour, nous sommes agréablement surpris de nos résultats et nous sommes assurément sur la bonne voie pour entamer la saison 2017-2018. Le travail et le temps investi lors des derniers mois ont porté fruit. On continu et on n’a hâte de vous retrouver pour notre saison régulière en septembre », souligne Vickie Lasonde, qui est en poste depuis janvier.

En terminant, le Centre d’art de Richmond est à la recherche de talents régionaux pour les 5 à 7 et de bénévoles pour compléter l’équipe pour la prochaine saison. Pour proposer des candidatures, il suffit pour les personnes intéressées d’écrivez-nous au dg.centredartderichmond@gmail.com/.