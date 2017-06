Une histoire de passion pour le Studio K de Danville

Danville (SM) - Après seulement cinq ans d’existence, l’école de danse Studio K s’illustre par bien des podiums lors des compétitions d’envergure. Deux de ses troupes ont d’ailleurs été invitées aux championnats du monde de danse.

La saison 2016-2017 a débuté avec la location d’un second local pour la fondatrice et propriétaire Karine Jalbert. Situé au Carré à Danville, celui-ci a permis l’ajout d’une dizaine de cours supplémentaires et d’ainsi éviter une liste d’attente pour les nouveaux danseurs. Les troupes de danse du Studio grossissent et changent également, ce qui a amené la création d’une nouvelle troupe de hip-hop, les K-ös, âgés entre 5 et 9 ans. Les Lil’K, Dynamik, KO Krew et Funky Childz poursuivent quant à eux leur évolution.

Karine Jalbert a également réalisé un rêve en début d’année. Elle a pu emmener une bonne partie des jeunes de ses troupes à New-York pour suivre une formation de cinq cours au Broadway dance Center. 52 personnes ont pris part à ce voyage de trois jours. Les parents accompagnateurs ont été d’un grand secours pour l’organisation et le bon déroulement de cette aventure.

«J’ai privilégié cette option plutôt que la convention que j’organise habituellement. Les commanditaires et la vente de produits pour le financement du voyage étaient au rendez-vous. Le voyage des danseurs a pu être payé à 100 %», précise la professeure.

Aussi les cinq troupes de l’école ont participé aux compétitions Bravissimo, 5-6-7-8 Showtime et Hit the floor. Les Lil’K, inscrites dans la catégorie précompétitif pour relever de nouveaux défis, ont terminé en 3e position dans la compétition Bravissimo et Hit the floor. Elle ont terminé au second rang lors du Championnat canadien de hip-hop. Elles ont remporté la première place lors de 5-6-7-8 Showtime et une invitation pour participer à la coupe du monde qui se tiendra à Whisler. Mais faute de moyens financiers, la troupe ne pourra s’y rendre.

La troupe Dynamik est montée sur la deuxième marche du podium lors de 5-6-7-8 Showtime et elle est passée bien proche de la troisième marche lors de Bravissimo et Hit the Floor.

Inscrite en précompétitif également, la troupe des KO Krews a remporté une troisième place à 5-6-7-8 Showtime et Hit the floor.

Et finalement, les K-ös ont pu goûter à une première expérience de compétitions.

Et c’est sous le signe de la simplicité et du succès que le spectacle de fin d’année a eu lieu au Théâtre des grands chênes à Kingsey-Falls.

«Ce projet est devenu un projet familial, mon conjoint embarque dans l’aventure. Studio K, c’est la passion qui me mène, et les 8 professeurs aussi, de la danse, on en mange!», a conclu Karine Jalbert.