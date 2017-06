Deux spectacles acclamés pour l’école de musique

Richmond (RC) – Les élèves de l’école de musique du Centre d’art de Richmond ont fêté la fin de leur session en grand avec un concert diversifié. Ils ont présenté plusieurs numéros diversifiés en chant, en piano et en guitare durant le 3 juin dernier. Environ 75 personnes se sont déplacées, principalement des fiers parents, grands-parents, frères, sœurs et amis avec la présence de tous les membres du conseil d’administration.

« C’est une réussite pour l’école et nous tenons à remercier nos professeurs, Diane Duguay, Catherine Morin et Jesse Ens pour la présentation de ce spectacle. Nous sommes choyé de pouvoir compter sur des professeurs compétents et qui enseignent avec passion », apprécie la directrice du Centre d’art, Vickie Lasonde.

Nouveauté et appuis

Initiateurs d’un nouveau programme visant à encourager l’intérêt des jeunes pour la musique, le couple Ian Matheson et Danielle Surprenant ont parrainé deux bourses d’une valeur de 500 $ chacune. Suite à la sélection organisée en janvier dernier, des donateurs additionnels ont aidé à supporter deux autres jeunes.

Mme Duguay a pour sa part présenté son spectacle annuel de chant de fin d’année, le 10 juin dernier. Accompagné de ses élèves, le rendez-vous a donné lieu à de belles prestations parmi lesquelles les adultes étaient plus nombreux. La professeure fait aussi mention de Lily-Ann et Angélique Laliberté, qui ont récolté les éloges du jury du Festival-concours de musique de Sherbrooke. Elles ont respectivement décerné des médailles d’or et d’argent lors du concert gala qui se tenait à la salle Alfred-Desrochers du Cegep de Sherbrooke, le 7 mai dernier.

Inscriptions pour l’automne prochain

« Nous en profitons pour souligner que les cours offerts à la population seront de retour à l’automne et nous invitons la population à profiter d’une école de musique reconnue par le ministère de la Culture et de l’Éducation qui est en fait la seule école subventionnée dans la MRC du Val Saint-François. Avis aux intéressés, vous pouvez vous inscrire maintenant en prévision de la prochaine année au info@centredartderichmond.ca », annonce Mme Lasonde.

En terminant, les membres du conseil d’administration désirent remercier leurs fidèles et indispensables bénévoles qui ont fait de cette année un succès qui a finalement chassé au départ quelques nuages de passage ! Merci également à Aude Néro et Jeannette Charland du comité de l’école de musique pour leur précieux support. Un bouquet de fleurs offert par Fleuriste Richmond a été remis aux professeurs pour l’occasion.