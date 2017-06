L’Autre paysage et Nomades, joueurs et saints à Valcourt

Valcourt – Jusqu’au 20 août, les œuvres des artistes France Jodoin et Kevin Sonmor occuperont le Centre culturel Yvonne L. Bombardier. L’Autre paysage et Nomades, joueurs et saints proposent une incursion dans un univers à la fois historique et contemporain. De magnifiques tableaux composent le corpus où s’entremêlent figuration et abstraction en toute poésie.

Dans L’Autre paysage, l’artiste peintre France Jodoin présente une sélection d’œuvres qui porte sur la notion du temps qui passe et sur la brièveté de l’existence. Qu’il soit fleur, oiseau, singe, bateau ou personnage, le sujet a une véritable présence au cœur de ses créations, révélant une facture très contemporaine.

Grand connaisseur de l’art, du XVe siècle à nos jours, Kevin Sonmor met à profit tout le répertoire des techniques picturales dans la réalisation des compositions présentes dans l’exposition Nomades, joueurs et saints. À travers ses paysages et ses natures mortes, il explore les terrains connus et y transpose, avec aisance et finesse, son savoir et son goût du romantisme. Il en résulte un regard neuf sur l’art, sur le monde et sur la vie.

À la découverte des deux artistes

France Jodoin réside et crée à Cowansville dans la région des Cantons-de-l’Est. Depuis plus de 15 ans déjà, elle expose ses œuvres dans différents musées et galeries au Canada, aux États-Unis et en Europe. Loin des représentations historiques, l’artiste s’inspire librement de certains détails en gardant l’histoire comme perspective pour créer des mises en scène où le spectateur est invité à établir ses propres repères et à façonner son propre récit. L’exposition L’Autre paysage propose une majorité d’œuvres jamais présentées auparavant. Né en 1959 à Lacombe en Alberta, Kevin Sonmor réside à Cowansville et a installé son atelier de création à Dunham dans les Cantons-de-l’Est. À la fois baroque, classique et moderne, la démarche de Sonmor évoque un équilibre entre figuration et abstraction. Riche de 25 ans d’expérience, son travail est reconnu et a été maintes fois récompensé. Ses œuvres font désormais partie de prestigieuses collections privées et publics à travers le pays, d’un océan à l’autre, et bien au-delà.