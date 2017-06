Découvrir des trésors cachés à Saint-Camille

Saint-Camille - Une série d’œuvres de la défunte artiste Danvilloise, Martine Birobent, sera exposée à l’Espace Hortense du P’tit Bonheur de Saint-Camille jusqu’au 2 juillet prochain.

L’Exposition, intitulée «Les grands cycles de la vie» regroupe des œuvres puisées dans les séries Elle, Danse et Mouvement, Mutants et Cambriens ou encore l’Enfant volant.

Martine Birobent, artiste en arts singuliers et hors-norme, est la co-fondatrice de La Galerie des Nanas. Son œuvre a été exposée au Québec, mais aussi aux USA, en France et en Suisse. La commissaire montréalaise Flavie Boucher agira de plus comme médiatrice pour présenter une portion de cette exposition à l’automne 2017 dans le cadre du festival Art et Déchirure de Rouen en France.