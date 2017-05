Donald Dubuc : « Le temps est arrivé de faire des choix... »

Richmond (RC) – « Salut! J’espère que tu vas bien et que tes projets vont bon train. De mon côté, j’ai récemment pris la décision de quitter mon emploi pour me consacrer à mes activités d’animation, de call et de conte. Je vais t’en parler davantage dans un prochain message, mais sache que d’ici là, de belles choses s’enlignent pour les mois à venir »

C’est par ce premier paragraphe que Donald Dubuc récemment a fait part de ses nouveaux horizons. Il était cependant présent au Centre d’art de Richmond le vendredi 19 mai dans le cadre des Contes du réfectoire pour livrer de sa parlure Ça parle au Diable. « Qu’est-ce qui va se raconter ce vendredi? Dieu le sait, le Diable s’en doute et le Conteur en a une petite idée... PS: Il y aura de l’eau bénite sur place pour ceux qui ne voudront pas prendre de chance », anticipait le calleur.

Festival Chants de Vielles

Du 30 juin au 2 juillet, Donald Dubuc participera à la 13e édition du happening de chant et de musique trad trad, folk et acoustique des Chants de Viellles à Saint-Antoine-sur-Richelieu. Il sera en compagnie de Pascal Gemme, Yann Falquet, Paul Marchand, Liette Remon à la musique et l’atelier du dimanche avec Michel Bordeleau, Jean-François Branchaud, Pascal Miousse, André Brunet.

Lors de son passage au call à la veillée de Pattes et Patrimoine à Longueuil avec Carmen Guérard à l’accordéon, Richard Forest au violon et Benoit Legault au piano, Donald Dubuc a eu la grande surprise de me voir décerné le prix Gérard Morin, avec qui j’ai eu le plaisir d’étudier le call. Ce prix est remis chaque année à un calleur s’étant démarqué par son engagement dans la pratique du call et c’est un plaisir de l’avoir reçu des, mais de Frédéric Roux et Gérard Cyr, présidents de Pattes et Patrimoine et de Québec Folklore.

« Ben kin, d’apparence que ça ressemble à ça! Si tu connais des gens qui ont autant de bon goût que toi en matière de divertissement, rends leur donc service pis swing c’te message là de leur bord, ils vont te trouver ben d’adon! Au plaisir Batinse! »