Un autre roman pour Pauline Michel

MRC des Sources (SM) - Pauline Michel, auteure originaire d’Asbestos, et Mario Pelletier signent un second roman intitulé «La quête de la fille disparue».

Le roman plonge le lecteur au cœur d’une saga familiale, traversant les aléas et les tragédies de l’Histoire, en suivant le destin de trois femmes, Alice, Viviane et Luce.

«Pourquoi faire sortir tous ces cadavres du placard où elle les avait enfermés quarante ans auparavant ? Et juste au moment où elle vivait un recommencement, une nouvelle jeunesse avec Arnaud, grâce à cet amour inespéré ?», se questionne Viviane, qui s’engage alors dans une quête éperdue qui la plongera dans l’inconnu et risquera de bouleverser sa vie et celle de ses proches.

Mme Michel a touché à bien des genres, allant du roman à la chanson, en passant par le théâtre et la littérature jeunesse. Elle a aussi écrit pour la télévision, la radio et le cinéma. Ajoutons qu’elle a également été la poète officiel du Parlement du Canada de 2004 à 2006. Mario Pelletier a quant à lui été journaliste et critique littéraire au Devoir. Il est l’auteur d’une dizaine de livres (essais, poésies, romans) en plus de centaines d’articles dans divers journaux, revues et magazines au Québec.