Une soirée à succès pour le Symposium des arts de Danville

Danville (SM) - Le 5 mai dernier, le Symposium des arts de Danville tenait son annuel souper bénéfice.

C'est une centaine de personnes qui était rassemblée afin d’amasser des fonds pour la tenue de l’édition 2017 de cet événement culturel d'envergure qui se tient à Danville depuis 19 ans.

«Un encan silencieux de six toiles qui nous avaient été données gratuitement par des artistes, a rapporté plus de 2 100 $. Il y a aussi eu un tirage de 9 prix (des toiles, forfaits restaurants, forfaits de golf, séance de massage) qui a permis d'amasser près de 1 700 $. Et e vente ajoutant la vente des billets c'est la somme de 7 400 $ qui a pu être amassée», a précisé Mario Morand, président du conseil d'administration.

Le symposium se tiendra du 1er au 4 septembre prochain.