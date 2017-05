Bonne affluence au Salon des artisans

Windsor (RC) – De nouveau à la grande salle des Chevaliers de Colomb, la 5e édition du Salon des artisans au profit de l’Association du lac Tomcod avait lieu les 6 et 7 mai. La journée de samedi, fraîche et pluvieuse, a été propice pour le magasinage et les trouvailles à l’approche de la fête des mères. Celle de dimanche a aussi été bonne pour les artisans.

Parmi les visiteurs s’ajoutaient des élus municipaux de Saint-François-Xavier-de-Brompton et Windsor ainsi que les attachés politique des députés des comtés fédéral et provincial. Rappelons que cette 5e édition permettra à l’association d’élargir les sentiers qui ont été aménagés l’an dernier en bordure du lac et du parc municipal. La restauration du Petit Lac et d’autres sentiers seront également à l’agenda.