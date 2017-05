Nouvelle exposition photo aux Résidences Château du Bel-Âge

Windsor (RC) – Pour la 32e Expo-photo à se tenir le dimanche 21 mai 2017 à la galerie des Résidences Château du Bel-Âge à Windsor, les exposants seront Mélissa Beaulieu, Mylène Blais, Louise Carrier, Nancy Corriveau, Catherine Desbiens, Mario Fournier, Louis Gosselin, Michelle Guillette, Karine Lamadeleine, Endrik Lebeau, Mélinda Roy et François Trifiro.

« Le thème de l’exposition est J’aime / J’aime pas, chaque étudiant devant fournir une photo J’aime pas. Il était de mise de plancher en priorité sur cette affirmation, histoire de demeurer positif », considère le professeur-photographe et commissaire de la galerie, Pierre Pinard.

Plus de 70 photos encadrées de formats 12X18, 16X20 et 12X40 pouces seront présentées à la salle d’exposition du rez-de-jardin. Il s’agit du fruit d’un travail de douze passionnées de photos et du patrimoine visuel. Ces photos ont été prises dans le cadre du cours de photos qui se sont échelonnés sur huit semaines. Cela à permis à plusieurs étudiants de rapporter des photos prises dans les iles du sud et même dans le Pacifique et en Afrique.

« Les cours permettent de mieux exploiter les boîtiers numériques, les objectifs zoom et surtout de mieux cadrer les sujets. Un cours en photographie fait en sorte de changer sa façon de regarder ce qui nous entoure et de saisir l’essentiel. Chaque photo doit raconter une histoire, plaire ou surprendre, ou encore faire découvrir un objet ou une personne sous un angle différent. Pour cette exposition, le thème comporte un élément négatif ; certains visiteurs auront un petit choc, mais rien d’éprouvant. Ils en riront sans doute », prévoit M. Pinard.

Apports enrichissants

Patrick Therrien (Namasté, Watopeka), musicien bien connu et résidant de Saint-François-Xavier-de-Brompton, sera de retour avec quelques pièces musicales lors du lancement officiel ce dimanche. De plus, Mme Vigneux verra une dizaine de ses toiles accrochées aux mûrs de la galerie-photos. Ce sera une façon de saluer 40 ans d’efforts et de créativité dans le monde de la peinture.

Lancement le 21 mai

Le lancement se fera à 13 h 30 dimanche en présence des photographes, des deux artistes invités et de leurs amis. L’invitation est lancée aux amateurs de photographie, à tous ceux et celles qui ont pris les cours de photos depuis 2006 ainsi qu’aux visiteurs. La salle d’exposition est toujours ouverte gratuitement grâce au support des propriétaires de la résidence et à l’aide de Desjardins.

Cette 32e exposition sera en place jusqu’au 15 août. Le studio de photographie demeure en fonction tous les jours.

Pierre Pinard rappelle que la galerie a permis depuis 10 ans de recevoir près de 300 exposants en photographie. Cela en fait donc un lieu de diffusion appréciable pour la photographie en Estrie. La prochaine exposition se tiendra fin novembre 2017.