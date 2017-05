Un premier roman pour Sylvie Charron de St-François

Saint-François (RC) – Originaire de la Patrie, Sylvie Charron habite depuis neuf ans à Saint-François-Xavier-de-Brompton. De cette presque décennie, l’auteure de son premier récit a cheminé avec son personnage principal, Marris Stella, avec derrière elle deux épisodes de sa vie marqués chacun par un abus sexuel alors qu’elle avait respectivement 5 et 8 ans. Sois belle, fine et tais-toi est le récit d’une enfant maintenant jeune grand-mère et mère de filles adultes. De ce titre principal s’ajoute et si tu te donnais l’amour que tu mérites ?

C’est de cette interrogation que Sylvie Charron a progressé vers une existence nouvelle à partir d’étapes qui lui ont permis de mieux comprendre son cheminement. Mais pour Marris Stella, les deux incestes ont inévitablement barbouillé une enfance sans appuis concrets, coincée entre le besoin d’être aimé correctement et d’avoir des rapports mitigés auprès des hommes.

Courageusement, mon personnage a tout au long de sa vie expérimenter, souvent dans la tourmente, selon ses choix et parfois dans la résilience. Elle réalise finalement qu’elle a le pouvoir de changer sa façon de voir les évènements, de passer de victime à victorieuse, peut-on lire de la préface.

Mme Charron souhaite rejoindre les femmes qui ont vécu, tout comme son personnage, des moments difficiles dans leur enfance ou dans leur vie adulte. « J’espère aider celles qui se croient prises au piège dans leur quotidien, ne voyant aucune issue. Il faut leur donner le courage de surpasser leurs peurs, de retrouver leurs peurs, de retrouver leur estime d’elles-mêmes pour exprimer leur besoin de s’affirmer », considère l’auteure dont l’ouvrage sera disponible aux Éditions Deux Oiseaux rares.

Lancement

En tenant compte de l’appui de l’Association des auteures et auteurs de l’Estrie qui ont assuré la correction des épreuves et encouragé le cheminement de l’écriture, Sylvie Charron procédera le dimanche 21 mai, dès 11 h, au lancement de son roman à la Maison bleue située au parc Howard à Sherbrooke.

L’activité sera agrémentée des œuvres de l’artiste-peintre Rosalie Tremblay. Afin de prévoir le brunch selon le nombre d’invités, composez le 819 791-6539, ou l’adresse courriel à info@aaaestrie.ca.

Un dollar par livre sera versé au Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel (CALACS). Pour contacter l’auteur : sylviecharronauteure@ outlook.com