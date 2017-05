Kyra Shaughnessy : un spectacle à la fois doux et intense

Kingsbury – Le samedi 20 mai, à la jolie salle patrimoniale de Kingsbury, Kyra Shaughnessy présentera les chansons de ses différents albums en compagnie de deux musiciens bien connus de la région, Jesse Ens à la guitare et Benoît Converset à la contrebasse. Comme il est de mise dans le cadre de ce projet, elle utilisera une guitare du luthier Marc Saumier.

Kyra Shaughnessy a grandi à Audet, dans la région de Lac-Mégantic. Jeune auteure-compositrice-interprète aux origines métissées, elle chante tour à tour en français, en anglais et même en gaélique irlandais en s’accompagnant à la guitare et au banjo. Elle intègre dans ses chansons des sonorités québécoises et celtiques avec de doux rythmes africains.

On a pu la voir tout récemment à Télé-Québec, à l’émission de télévision Belle et Bum, où elle a interprété une de ses chansons inspirées par la tragédie de Lac-Mégantic.

Montant pour la première fois sur la scène à Montréal du spoken word (langue parlée) à l’âge de 15 ans, elle s’est mise à l’écriture de chansons depuis ce temps, participant à des projets de création et à des tournées dans différents pays d’Europe. C’est lors d’un de ces projets de création qu’elle commence à collaborer avec Dany Placard pour réaliser en 2015-2016 un 4e album, nommé Passage.

Ce spectacle est rendu possible grâce aux contributions de la Maison de tourisme L’Ardoisière, qui hébergera gratuitement la jeune artiste, de la MRC du Val-Saint-François, de la Municipalité de Kingsbury et de son Comité de promotion industrielle (CPIK), du ministère de la Culture et Communications et de la lutherie Saumier.

Spectacle à 20 h

Situé à la salle multifonctionnelle (430, rue Principale), le spectacle du 20 mai débutera à 20 h. Le coût à l’entrée est de 14 $ (12 $ pour les résidents du village et gratuit pour les enfants). La salle sera ouverte dès 19 h 15. Pour information : Hélène ou Marc au 819 826-5858.