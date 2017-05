De la grande visite de Montréal à Saint-François-Xavier

Saint-François (RC) – Le lundi 22 mai prochain, plus de 60 mélomanes de la Société des Amis de l’orgue de la ville de Montréal viendront entendre l’orgue Mitchell & Forté à l’église Saint-François-Xavier. L’organiste invitée de ce mini-concert sera Maryse Simard, bien connue pour son implication au sein du comité de l’orgue.

Au programme, il y aura des pièces de Denis Bédard, Johann Pachelbel, Ralph Vaughan Williams, Dom Paul Benoît et François Boëly. À 10 h 30, il y aura présentation de l’historique de l’église et de l’orgue en présence de Robin Côté, facteur d’orgue de la firme Juget-Sinclair de Montréal, suivi du concert. Les invités pourront par la suite monter au jubé afin d’admirer l’orgue restauré. À 11 h 30, un diner sera servi à l’église par le traiteur Le Baluchon Santé. À 12 h 30, les convives partiront vers Sherbrooke en autobus pour trois autres concerts : la Cathédrale Saint-Michel avec Louis Brouillette, l’église Plymouth Trinity avec Leslie Young et à l’Abbaye Saint-Benoît avec Dom Richard.

Forfaits

Deux forfaits sont disponibles pour les participants, dont celui du concert à Saint-François au coût de 10 $ par adulte, 5 $ pour un étudiant et c’est gratuit pour les jeunes de 12 ans et moins. Le deuxième forfait regroupe le concert local, un buffet à l’église et les trois autres concerts au coût de 25 $ par adulte, 20 $ pour les étudiants et 10 $ pour les jeunes de 12 ans et moins.

Prenez note que le second forfait incluant les trois concerts à Sherbrooke et Saint-Benoit n’est pas obligatoire, mais que les tarifs demeurent les mêmes. Pour celles et ceux qui veulent assister à ces trois concerts, il faut prévoir son transport et donner une réponse avant le 15 mai pour réserver le nombre de personnes.

Il n’y aura pas de billets à l’avance et le paiement se fera à l’entrée de l’église Saint-François-Xavier. Pour information additionnelle, communiqué avec Denyse Morin, porte parole du comité de l’orgue au 819 845-7376.