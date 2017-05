La culture, moteur de développement du Grand Valcourt

Valcourt – Pour que la culture constitue un véritable moteur de développement local, Valcourt 2030 invite citoyens, élus et intervenants du Grand Valcourt à participer à un premier atelier de réflexion. L’évènement se tiendra le mercredi 17 mai, de 16h à 19h, au Centre culturel Yvonne L. Bombardier, situé au 1002, rue J-A. Bombardier, à Valcourt.

L’atelier de réflexion vise à évaluer comment la culture peut favoriser le développement communautaire, culturel, économique et social de la Ville de Valcourt et du Canton de Valcourt. Pour inspirer les participants, l’événement proposera d’abord des exemples de municipalités qui ont misé sur la culture pour se dynamiser. Dans un deuxième temps, les participants seront amenés à réfléchir pour voir de quelles façons la culture peut agir sur les enjeux identifiés dans le cadre de la démarche de Valcourt 2030.

L’événement fait suite à l’adhésion de Valcourt 2030 au réseau des ambassadeurs de l’Agenda 21 de la Culture. Le réseau d'ambassadeurs pour l’Agenda 21 de la culture est une des actions de la Stratégie Action culture du Réseau Les Arts et la Ville. Il compte huit ambassadeurs issus de six régions du Québec ainsi qu'un mentor. Les ambassadeurs agissent comme des agents multiplicateurs pour l’Agenda 21 de la culture dans leur milieu.

L’Agenda 21 de la Culture est un document de référence mondiale qui pose les bases d’un engagement des villes et des gouvernements locaux en faveur du développement culturel. En tant que fondement de toute communauté, la culture créée de la signification et fonde l'identité ainsi que les valeurs d'une collectivité. De nombreuses expériences démontrent d'ailleurs que la culture est un puissant moteur de transformation et de développement de la société.

Les personnes intéressées à participer à la rencontre sont invitées à s’inscrire via Eventbrite à l’adresse suivante : https://atelierculturevalcourt.eventbrite.ca. Il est également possible de communiquer avec Josée Bélanger au 450-532-2030 ou par courriel à l’adresse suivante : valcourt2030@outlook.com.