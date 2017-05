Une nouvelle saison qui démarre à la Poudrière

Windsor (RC) – Choyée par une température d’été au terme du mois qui s’achève, l’ouverture de la saison 2017 du Parc historique de la Poudrière avait lieu le samedi 29 avril avec une première journée gratuite pour les visites des sentiers en présence de l’un des quatre guides et contremaîtres (foreman), Ernest, personnifié par Thomas Grey. À cette visite s’additionnait l’expérience multisensorielle immersive Murmure, Amour et frisson à la Poudrière présentée au pavillon du Bâtiment. En début de soirée, une soirée de danse était animée par Sylvain Cabana.

« Dès aujourd’hui, la Poudrière sera ouverte les samedis et dimanches et à partir du 24 juin durant tous les jours, de 10 h à 17 h. Avant ces dates, nous avons débuté les marches nocturnes dans les sentiers à partir de février et qui se poursuivront chaque mois jusqu’à décembre. Avec l’arrivée du beau temps, nous avons de nouveau une programmation qui va plaire aux visiteurs et à ceux qui profitent régulièrement de nos activités », mentionne Josée Parent, coordinatrice de la programmation.

200 places

À travers les expositions mensuelles qui se succéderont durant l’été, les Jeudis 5 à 7 sur la terrasse seront de retour du 29 juin au 31 août avec un total dix spectacles et repas. En tenant compte du succès des Jeudis, la terrasse sera bonifiée d’une cinquantaine de places additionnelles.

Quant à la portion marquant la fin de l’été et le début de l’automne, le lancement des papillons et la soirée Vins et fromages se dérouleront en septembre. Suivront en octobre l’Halloween et ensuite la période du marché de Noël et de l’avant-veille du Nouvel An. Mais pour l’instant, c’est le printemps qui bourgeonne !