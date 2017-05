Un patrimoine et un savoir faire à transmettre à Danville

Danville - (SM) Parmi la soixantaine de membres actives du Cercle de Fermières de Danville, plusieurs ont présenté leur ouvrage lors de l'exposition annuelle qui se tenait les 19 et 20 avril dernier au Centre Mgr Thibault.

L'ouverture officielle du 19 avril a été l'occasion de dévoiler les artisanes de l'année. Il s'agit de Claudette Richard en première position, Céline Gagné en seconde et Lisette Carrier en troisième. L'exposition a également permis de découvrir les pièces demandées pour participer au concours provincial.

Rappelons que tout au long de l'année, les membres se rassemblent pour échanger, parfaire et découvrir de nouvelles techniques de tissage, couture, tricot, crochets, etc. Les jeunes femmes sont bien entendues les bienvenues, le but premier des fermières étant de transmettre ce savoir-faire.

D'ailleurs, l'organisme s'est déplacé à plusieurs reprises cette année. «Nous sommes allées dans les classes de communication une fois par semaine à l'école secondaire de l'Escale et à l'école primaire de la Passerelle. Les jeunes ont pu travailler sur les petits métiers à tisser que l'on a transportés», explique la présidente de l'organisme Céline Gagné. Ceux qui ont eu la chance de visiter l'exposition ont pu y voir des petits chats réalisés par les élèves.

Mentionnons pour finir que les Cercles de Fermières du Québec sont partenaires de la Fondation OLO (Œuf, Lait, Orange), qui vient en aide aux jeunes mamans. En 2016, la somme de 4800 $ a été amassée pour être redistribuée dans les différentes régions où se sont tenues les collectes