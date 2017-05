Salon des artisans les 6 et 7 mai

Saint-François (RC) – Le Salon des artisans de l’Association des riverains du Petit Lac Brompton, qui en est à sa 5e édition, aura lieu à la grande salle des Chevaliers de Colomb, les 6 et 7 mai. Tout comme l’an dernier, près d’une quarantaine d’exposants seront sur place pour présenter leurs pièces d’artisanats et produits divers.

Les visiteurs pourront profiter d’un vaste choix de bijoux, tissage, peintures, vitraux et autres pièces d’artisanat, auxquels s’ajoutent les plaisirs gustatifs et des choix de cadeaux, dont ceux pour la fête des Mères. Environ 250 personnes ont visité le salon l’an dernier et encore cette année, des tirages et prix de présences vont être remis aux visiteurs.

Les bénéfices de l’évènement étalé sur deux jours permettent à l’association tomcodoise de poursuivre ses activités et projets. Pour 2017, l’équipe de bénévoles verra à élargir les sentiers qui ont été aménagés l’an dernier en bordure du lac et du parc municipal. La restauration du Petit Lac et d’autres sentiers sont également à l’agenda.

Les deux journées des 6 et 7 mai du Salon des artisans se dérouleront de 10 à 16 h. La salle des Chevaliers est située au 5 de la rue Greenlay sud.