Une autre saison concluante et un 50e à souligner

Windsor (RC) – La saison 2016-2017 du Club de patinage artistique des Patins d’argent de Windsor a de nouveau profité d’un accroissement appréciable, à la fois au niveau du nombre d’inscriptions, de la progression des jeunes et d’une belle participation des parents. De ces acquis s’ajoute la récente revue annuelle de fin d’année avec pour thème Les Rêves.

De façon concrète, les rêves ont projeté des aspects liés aux réussites qui ont pavé de septembre à avril les activités des Patins d’argent. « Depuis quelques années, nos inscriptions sont à la hausse avec une dizaine de nouveaux enfants par saison. Les filles sont plus nombreuses, mais le nombre de garçons est à la hausse, qui ce qui n’était pas cas lors des années antérieures. Depuis environ trois ans, nous accueillons une dizaine de nouveaux membres âgés de 2 ans et demi à 60 ans. Pour la saison 2016-2017, nous avons pu compter sur 62 inscriptions », rapporte la présidente des Patins d’argent, Claudine Poirier.

Le club axe particulièrement ses efforts depuis quelques années à l’apprentissage du patinage auprès des enfants de 2 à 7 ans, ce qui inclus aussi le plaisir de jouer, entre autres pour les garçons et filles intéressés à jouer au hockey et pouvant améliorer leur coup de patin. Pour les jeunes et plus âgés, les programmes Star et Star de groupes qui sont établis par Patinage Canada ont délaissé l’aspect de la compétition au profit de l’évènement, ce qui valorise la participation et le cheminement au sein du volet Patinage Plus.

Au nombre des activités du club, le séminaire de patinage, qui s’est tenu en décembre dernier, a profité de trois entraîneurs professionnels et d’un professeur de danse du Studio Hélène Borgia.

Vers le 50e

« Nous avons encore profité d’une bonne année à travers laquelle les parents nous ont soutenu et contribué à une belle ambiance qui s’est reflétée lors de notre récente revue annuelle. La prochaine sera celle du 50e anniversaire des Patins d’argent. La barre sera plus haute, mais nous serons prêtes pour cet événement », d’affirme la présidente.

À Claudine Poirier qui entame une troisième année à la présidence, le comité du Club de patinage artistique de Windsor regroupe Julie Gill, vice-présidente ; Annie Richard, secrétaire ; Mélanie Guay, trésorière ; Kathy Groulx-Milhomme, responsable du Patinage Plus et Sylvie Maheux, responsable des entraîneures.