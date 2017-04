Un nouveau comité culturel pour le Grand Valcourt

Valcourt – Toute la population du Grand Valcourt est invitée à l’assemblée générale de fondation du nouvel organisme à but non lucratif (OBNL) désigné « Comité culturel du Grand Valcourt ». La rencontre se tiendra le jeudi 20 avril, dès 18h30, au Centre d’action bénévole Valcourt et région, situé au 950, rue Saint-Joseph, à Valcourt.

La création du Comité culturel du Grand Valcourt découle des travaux de Valcourt 2030, dont l’objectif est de favoriser le développement communautaire, culturel, économique et social de la Ville de Valcourt et du Canton de Valcourt. Ainsi, des citoyens ont voulu se regrouper pour dynamiser le Grand Valcourt sur le plan culturel.

L’organisme vise à promouvoir la culture comme moteur de développement social et économique du Grand Valcourt et comme outil pour favoriser le sentiment d'appartenance et la cohésion sociale. Il souhaite également favoriser le développement culturel des personnes et de la collectivité du Grand Valcourt par l'organisation d'activités diverses. Déjà, plusieurs activités sont prévues pour l’année en cours : ciné-club, exposition photo et circuit de géocaching. Enfin, l’organisme travaillera à la mise en valeur de la culture et des patrimoines matériel et immatériel du Grand Valcourt et au rayonnement des talents du Grand Valcourt.

Les personnes intéressées à participer à la rencontre sont invitées à s’inscrire auprès de Josée Bélanger par téléphone au 450-532-2030 ou par courriel à l’adresse suivante : valcourt2030@outlook.com.