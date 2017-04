Ginette Bureau à la bibliothèque municipale

Windsor (RC) – Dans le cadre de la Journée mondiale du livre et du droit d’auteur, l’auteure estrienne Ginette Bureau sera présente à la bibliothèque Patrick-Dignan de Windsor le samedi 22 avril, de 13 h 30 à 15 h 30 pour parler de ses livres et de son parcours.

Du livre éponyme paru en 1979 et du second, Je t’aime la vie (1985), l’écrivaine s’est forgée un solide lectorat émergeant de l’Estrie pour s’étendre du Québec à l’Europe, et duquel s’ajoute la version des écrans. De 1979 à aujourd’hui, trente-sept ans se sont écoulés et cette fois, l’auteure poursuit sa quête de mémoire et de présent à travers ses racines, Au fil des générations, Les Bureau d’Amérique.

De Mona aux Bureau d’Amérique, Ginette Bureau laisse aussi l’empreinte d’une présence locale qu’elle partage avec son mari et leurs deux enfants maintenant adultes. Le couple a résidé à Val-Joli et enseigné durant plusieurs années à l’école secondaire du Tournesol.