Wonny Song brise la glace à St-Camille

Saint-Camille (SM) - Le premier concert de la 9e édition des Concerts de la Chapelle se tiendra le 15 avril prochain, dès 20 h.

Cette année, les concerts auront lieu au Camillois, ancienne église paroissiale réaménagée pour accueillir des événements. Toutefois, la tradition veut que le premier concert soit présenté dans l’intimité au Salon jaune, au 26 Chemin Pinard. Le pianiste Wonny Song y interprétera des pièces de Beethoven, Chopin, Schumann-Liszt, Satie, Ginastera et Gershwin. Né en Corée du Sud, Wonny Song a grandi à Montréal où il a commencé à suivre des cours de piano à l’âge de 8 ans. Diplômé de l’Université de Montréal, plus d’une fois boursier et récipiendaire de plus d’un premier prix prestigieux et ce tant au Canada qu’aux États-Unis, Wonny Song occupe le poste de directeur artistique à Orford-Musique depuis 2015.

Rappelons qu’un abonnement à la série des six concerts est disponible. Et la deuxième édition de l’Académie de musique ancienne de Saint-Camille. Pour connaître la programmation complète, consultez le http://lesconcertsdelachapelle.com/