Des élèves de l’école secondaire Bromptonville s’inspirent d’Adèle Blais

Brompton (RC) – La galerie d’art adolescent L’exposant X a procédé le 23 mars au vernissage de son exposition, Façon Adèle Blais. Il s’agit d’une sélection d’œuvres tout en couleurs et en motifs inspirés par le travail de la peintre Adèle Blais. À ce style qualifié de « Néo-Pop-Happy », les élèves de l’école secondaire de l’arrondissement de Brompton à Sherbrooke ont inventé des personnages qui en ont long à dire.

« Les personnages, construits et personnalisés au hasard des images trouvées dans de vieux magazines, sont partagés à travers les jeunes créateurs qui les ont inventés. Cela favorise de bien belles idées, parfois philosophiques, parfois engagées », d’apprécier Barbara Meilleur, enseignante d’arts plastiques et administratrice de la Galerie L’exposant X situé à l’École secondaire Bromptonville.

Au fil des rencontres avec l’artiste, les élèves ont pu en apprendre davantage sur le parcours d’Adèle Blais et les circonstances qui ont été déterminantes dans sa carrière. Ainsi, les jeunes artistes ont été encouragés à se réapproprier son style éclaté à travers les techniques de la peinture, du collage et du trait propres au style de l’artiste.

« Dans toute la démarche de création des jeunes artistes, c’est surtout la façon dont les erreurs de parcours peuvent être rattrapées qui a impressionné les élèves. Et comment un personnage, qui leur semblait ordinaire et anonyme au départ, peut-être enjolivé et acquérir un style et une personnalité au fur et à mesure de son développement. Une belle métaphore sur l’adolescence », d’ajouter Mme Meilleur.

À l’affiche depuis le 15 mars, l’exposition se poursuit jusqu’au 23 juin, du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h. L’exposant X est un lieu de diffusion professionnel qui permet à de jeunes artistes adolescents et à des artistes professionnels de mettre sur pied des expositions contemporaines et de les présenter au public.