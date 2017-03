Danville - Le 26 mars se tiendra le Salon Le Printemps des Artisans de Danville et CLG Édition Distribution en profitera pour effectuer le lancement des livres de cinq auteurs de la région.

C’est en voulant répondre à la question suivante «Comment ne pas tomber dans le piège de l’autoédition trop coûteux pour les auteurs sans tomber dans un autre piège, celui de l’édition à grande échelle qui est souvent une structure dans laquelle les œuvres des auteurs méconnus finissent sur les tablettes du bas pour ensuite être incinérés aux frais des auteurs?», que l’auteure d’origine Danvilloise Chantal-Louise Girouard décide de mettre sur pieds CLG Édition Distribution.

«J’ai mis les bouchées doubles afin d’offrir un service de publication adaptée à la réalité de notre région, tout en mettant l’emphase sur l’importance des bibliothèques publiques, les droits des auteurs et la distribution locale. Je crois que la solution se trouve dans la quantité de livres imprimés et la répartition des redevances, de là est née l’expression: La maison d’édition équitable en Estrie», a précisé l’éditrice.

Et avec déjà six titres à son actif, CLG Éditions Distribution est la preuve qu’en région, ce type d’édition adaptée est bénéfique.

Outre le projet collectif «Des plumes et des Sources», regroupant les textes de Lyne Dion, Diane Smith, Élisabeth-Marie Roy, Stéphanie Fennety, Marcel Langlois et Chantal-Louise Girouard, cinq romans ont été publiés par CLG Édition Distribution.

D’ailleurs, de 13 h à 16 h dimanche, les auteurs Lynda Martel, Jacques Sirois, Emilia Monarque, Steve Morin et Karolane Ulrich seront au Centre communautaire Mgr Thibault de Danville pour rencontrer la population, présenter et dédicacer leurs livres. Et ce sera également l’occasion rêvée d’en apprendre un peu plus sur la façon d’éditer exclusive à CLG Édition Distribution en partageant avec Chantal-Louise Girouard.