Le Symposium des arts de Danville s’est réuni

MRC des Sources - Au début du mois, le conseil d’administration du Symposium des arts de Danville s’est réuni afin de tracer un bilan de sa plus récente édition et de préparer la prochaine.

Une vingtaine de personnes, dont des membres du CA, des conseillers municipaux, des partenaires, des artistes et des citoyens, ont participé à l’Assemblée générale annuelle.

Le conseil d’administration a été reconduit et le rapport annuel, les états financiers et les priorités 2017 ont été adoptés.

«L’année 2016 s’est inscrite dans la continuité du virage stratégique entrepris en 2014. Il fallait résorber le déficit financier tout en maintenant la qualité de l’événement. Nous avons misé sur l’implication des bénévoles, sur les ressources du milieu et sur une publicité ciblée axée sur les médias sociaux», a ajouté Mario Morand, Président du Conseil d’administration du Symposium des arts de Danville.

L’événement pouvait compter sur 65 partenaires locaux et régionaux, sur 110 bénévoles qui ont fourni plus de 1500 heures de bénévolat. Et finalement, un profit net d’environ 3 600 $ permet d’envisager positivement la 19e édition.

Rappelons également que les commerces et organismes du milieu ont été impliqués dans la publicité de l’événement et que plus de 90% des achats et contrats ont été conclus dans la MRC.

Pour la 19e édition, le Conseil d’administration souhaite maintenir la qualité de l’événement, faire une place aux artistes locaux, offrir un soutien significatif aux bénévoles, encourager la relève au sein du CA (deux nouveaux administrateurs viennent de s’y joindre), assurer la pérennité de l’événement, adapter les activités administratives au nouveau siège social, préparer les assises de la 20e édition qui sera soulignée en grande pompe, maintenir le même niveau d’affluence et assurer une circulation fluide vers les sites, fortifier les liens avec la population locale, procéder à une étude d’achalandage et poursuivre la variété des activités.

«La vision d’avenir du Symposium est d’offrir à sa clientèle l’événement en arts visuels le plus recherché des grands amateurs de peinture, le plus visité, le plus professionnel afin que le Symposium des Arts de Danville soit reconnu comme le premier événement en arts visuels de peintres professionnels dans l’Est du Canada», a conclu M. Morand.