Arthur L’Aventurier au Centre d’Art le 25 mars

Richmond (RC) – Arthur L’aventurier présentera son spectacle, Arthur L’aventurier au Costa Rica, le samedi 25 mars prochain au Centre d’art de Richmond, dès 14h. D’ici cette date, c’est le temps de réserver ses billets en tenant compte que le spectacle du 26 mars à Saint-Camille affiche déjà complet.

La présence de l’aventurier à Richmond sera l’occasion de revoir des visages familiers. De son vrai nom François Tremblay, il a grandi à Windsor pour ensuite se diriger vers la profession de technicien forestier. Cet environnement de travail n’est pas étranger à une nouvelle carrière qui se prolonge maintenant depuis vingt ans auprès des jeunes. De ces deux décennies qui s’achèvent avec une aventure en Afrique, Arthur L’aventurier partage maintenant son expérience au Costa Rica. En spectacle, le voyageur transporte les enfants au cœur d’un rallye d’aventures.

« Grâce aux chansons rythmées et aux histoires fascinantes d’Arthur, les petits et les grands voyagent tout en s’amusant! Tout au long de son aventure au Costa Rica, Arthur a fait preuve de courage tout en se laissant émerveiller. Sur scène, il raconte sa descente en tyrolienne, sa nuit dans la forêt tropicale et les autres défis qui l’ont amené à vaincre ses peurs. En chanson, Arthur permet aux petits de mieux connaître les principaux oiseaux, animaux, reptiles et insectes du Costa Rica, dont le singe hurleur, le paresseux et le toucan.

Nouveaux épisodes

En plus de le suivre sur CD, DVD et en spectacle, les enfants ont pu voir Arthur sur les ondes de Radio-Canada chaque samedi durant l’automne 2016. Au cours des prochains mois, Arthur sera également en tournage pour 22 nouveaux épisodes de la série Les Trésors d’Arthur L’aventurier qui seront en ondes en 2018 à Radio-Canada. Au fil de ses aventures, le Windsorois d’origine a été gagnant du Félix de l’album jeunesse 2014 et en nomination à l’ADISQ 2016.

Pour de l’information ou réserver un billet, composez le 819 826-2488 ou consultez le site lepointdeventre.com/. Le coût du billet est de 17.50 $ (incluant taxes et frais de service).