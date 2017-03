Donald Dubuc, de Richmond à Grenoble

Richmond (RC) – Bien connu en Estrie et particulièrement dans la région de Richmond où il œuvre à titre d’agent jeunesse pour la Ville de Richmond, le conteur et animateur de danse trad, Donald Dubuc, eu l’immense chance d’aller faire un tour ducôté des cousins français en février. Il a pu partager avec eux des contes et des danses en compagnie de sa Fée marraine et conteuse, Petronella, et de Yanic Boudreau, son violoneux magique.

« Nous sommes allés à Crolles, près de Grenoble et des Alpes, pour contribuer à leurs célébrations du cassage de la noix. Ensuite, nous avons rejoint l’équipe du festival Contes en hiver à Tarbes, près des Pyrénées, pour conclure le festival avec eux dans la joie et l’agrément. Tant de belles rencontres et de beaux lieux visités... J’en garderai toujours de bons souvenirs et j’espère bien avoir l’occasion de vous en parler davantage à une autre occasion », prévoit Donald Dubuc.